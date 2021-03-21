Напередодні "леви" мінімально переграли Віторію (1:0) у матчі 24-го туру португальської першості. Поєдинок був по-справжньому особливим для Даріу Есуги.

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Юний півзахисник з'явився на полі на останні 6 хвилин зустрічі, замінивши одного зі своїх кумирів – Жоау Маріу. Символічності додає і той факт, що він став наймолодшим дебютантом в історії клубу. На момент гри йому було лише 16 років та 6 днів. Звісно, що у такому віці складно стримувати щирі емоції, а тому після гри юнак розплакався від щастя. Одноклубники ж тепло підтримали футболіста.

До слова, Даріу Есугу є вихованцем академії Спортінга та грав за юнацькі колективи. Його команда впевнено лідирує в чемпіонаті Португалії, випереджаючи Порту на 10 залікових балів.

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Tienes 16 años y 6 días. Te dan 6 minutos y te conviertes en el jugador más joven en debutar en la historia del equipo de tu vida, el Sporting de Portugal. Imposible no derrumbarte y llorar como lo que eres: un niño.



Dário Essugo se llama el chavalpic.twitter.com/p3aOkNR5SM — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 20, 2021