Наймолодший дебютант в історії Спортінга розплакався після поєдинку – зворушливе відео
Футбол дарує справжні емоції. Це підтвердив і юний футболіст лісабонського Спортінга Даріу Есугу.
Напередодні "леви" мінімально переграли Віторію (1:0) у матчі 24-го туру португальської першості. Поєдинок був по-справжньому особливим для Даріу Есуги.
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Юний півзахисник з'явився на полі на останні 6 хвилин зустрічі, замінивши одного зі своїх кумирів – Жоау Маріу. Символічності додає і той факт, що він став наймолодшим дебютантом в історії клубу. На момент гри йому було лише 16 років та 6 днів. Звісно, що у такому віці складно стримувати щирі емоції, а тому після гри юнак розплакався від щастя. Одноклубники ж тепло підтримали футболіста.
До слова, Даріу Есугу є вихованцем академії Спортінга та грав за юнацькі колективи. Його команда впевнено лідирує в чемпіонаті Португалії, випереджаючи Порту на 10 залікових балів.
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