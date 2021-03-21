Зустріч між Варзімом та Мафрою у 25-му турі португальської Сегунди запам'яталася сенсаційною перемогою "морських вовків" (2:0), а зіркою матчу із забитим м'ячем став воротар.

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У дебюті другого тайму кіпер Рікардо Нунеш потужним ударом вибив м'яч зі своїх володінь, той пролетів через усе поле, по-зрадницьки вдарився об газон перед штрафним і залетів за комірець воротареві Мафри. Після божевільного удару з карного майданчика Рікардо не стримував емоцій та побіг святкувати гол з одноклубниками.

До слова, цей м'яч став другим та останнім у зустрічі. Аутсайдер Варзім (17 місце з 18-ти) святкував тріумф над середняком.

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