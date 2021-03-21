Самый молодой дебютант в истории Спортинга расплакался после поединка – трогательное видео
Футбол дарит настоящие эмоции. Это подтвердил и юный футболист лиссабонского Спортинга Дариу Есугу.
Накануне "львы" минимально переиграли Виторию (1:0) в матче 24-го тура португальского первенства. Поединок был по-настоящему особенным для Дариу Есугы.
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Юный полузащитник появился на поле на последние 6 минут встречи, заменив одного из своих кумиров – Жоау Мариу. Символичности добавляет и тот факт, что он стал самым молодым дебютантом в истории клуба. На момент игры ему было всего 16 лет и 6 дней. Конечно, в таком возрасте сложно сдерживать искренние эмоции, а потому после игры юноша расплакался от счастья. Одноклубники же тепло поддержали футболиста.
К слову, Дариу Есугу является воспитанником академии Спортинга и играл за юношеские коллективы. Его команда уверенно лидирует в чемпионате Португалии, опережая Порту на 10 зачетных баллов.
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