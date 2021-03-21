Накануне "львы" минимально переиграли Виторию (1:0) в матче 24-го тура португальского первенства. Поединок был по-настоящему особенным для Дариу Есугы.

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Юный полузащитник появился на поле на последние 6 минут встречи, заменив одного из своих кумиров – Жоау Мариу. Символичности добавляет и тот факт, что он стал самым молодым дебютантом в истории клуба. На момент игры ему было всего 16 лет и 6 дней. Конечно, в таком возрасте сложно сдерживать искренние эмоции, а потому после игры юноша расплакался от счастья. Одноклубники же тепло поддержали футболиста.

К слову, Дариу Есугу является воспитанником академии Спортинга и играл за юношеские коллективы. Его команда уверенно лидирует в чемпионате Португалии, опережая Порту на 10 зачетных баллов.

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Tienes 16 años y 6 días. Te dan 6 minutos y te conviertes en el jugador más joven en debutar en la historia del equipo de tu vida, el Sporting de Portugal. Imposible no derrumbarte y llorar como lo que eres: un niño.



Dário Essugo se llama el chavalpic.twitter.com/p3aOkNR5SM — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 20, 2021