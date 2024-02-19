"Абсолютно нормально, коли опорники не отримують того ж визнання, що й форварди чи "десятки". Опорник веде гру команди, а хайлайти збирають ті, хто забивають і віддають асисти.

Челсі втримав нічию з Манчестер Сіті – "містяни" втратили шанс на лідерство в АПЛ, Мудрик на поле не вийшов

Але Родрі має унікальну здатність класти голи у важливий момент. Він неймовірний гравець. Зараз найкращий півзахисник світу з відривом. Віy може робити на полі все.

Фантастичний трансфер. Складно сказати, чого б ми досягли без нього в останні роки. Було б дуже важко", – цитує Гвардіолу beIN Sports.

Родрі перейшов у Манчестер Сіті з Атлетіко у 2019-му та перетворився в незамінного гравця. Завдяки іспанцю Гвардіола виграв требл в минулому сезоні. Родрі забив єдиний гол у фіналі Ліги чемпіонів-2022/23.

У цьому сезоні Родрі має 7 голів і 7 асистів. У суботу він врятував нічию для Манчестер Сіті у матчі з Челсі.