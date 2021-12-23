Найкращий бомбардир Ліги 1 зворушливо відсвяткував черговий гол – жест для мами, яка померла 2 роки тому
18:00 - Читать на русском
Нападник Лілля Джонатан Девід завдяки своїй результативності часто має можливість передавати привіт рідним.
Канадець відзначився переможним голом у поєдинку проти Бордо (3:2), який підсумував для команди 2021 рік.
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Багатьох розчулило святкування Девіда. Нападник Лілля взяв у руку рожеву квітку і підніс до неба. Таким чином Джонатан вшанував свою маму Роуз, яка померла в грудні 2019-го.
Додамо, що зірка "догів" очолює бомбардирські перегони чемпіонату Франції – 12 голів у 19 матчах.
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