Канадець відзначився переможним голом у поєдинку проти Бордо (3:2), який підсумував для команди 2021 рік.

Азар може стати жертвою переходу екс-напарника Яремчука в Реал

Багатьох розчулило святкування Девіда. Нападник Лілля взяв у руку рожеву квітку і підніс до неба. Таким чином Джонатан вшанував свою маму Роуз, яка померла в грудні 2019-го.

Додамо, що зірка "догів" очолює бомбардирські перегони чемпіонату Франції – 12 голів у 19 матчах.

ПСЖ втратив очки з вилученням Рамоса і самотнім Мессі, порятунок Марселя, Монако дотиснув Ренн: Ліга 1