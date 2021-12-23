Нападающий Лилля Джонатан Девид благодаря своей результативности часто имеет возможность передавать привет родным.

Канадец отметился победным голом в поединке против Бордо (3:2), который подытожил для команды 2021 год.

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Многих растрогало празднование Девида. Нападающий Лилля взял в руку розовый цветок и поднес к небу. Таким образом Джонатан почтил свою маму Роуз, умершую в декабре 2019-го.

Добавим, что звезда "догов" возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Франции – 12 голов в 19 матчах.

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