Лучший бомбардир Лиги 1 трогательно отпраздновал очередной гол – жест для мамы, скончавшейся 2 года назад
18:00 - Читати українською
Нападающий Лилля Джонатан Девид благодаря своей результативности часто имеет возможность передавать привет родным.
Канадец отметился победным голом в поединке против Бордо (3:2), который подытожил для команды 2021 год.
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Многих растрогало празднование Девида. Нападающий Лилля взял в руку розовый цветок и поднес к небу. Таким образом Джонатан почтил свою маму Роуз, умершую в декабре 2019-го.
Добавим, что звезда "догов" возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Франции – 12 голов в 19 матчах.
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