Барселона знайшла нових суперників на Кубок Гампера після "зради" Роми
Поєдинку за Кубок Гампера все ж бути. "Блаугранас" визначились із візаві.
Цьогоріч опонентами чоловічої та жіночої команд каталонців мали бути колективи з Риму, але вони відмовились від участі. Барселона була змушена екстрено шукати інші варіанти.
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Підопічні Хаві Ернандеса зіграють 7 серпня на Камп Ноу проти мексиканського Пумас, а команда Джонатана Хіральдеса – 23-го з французьким Монпельє на стадіоні Йохана Кройфа. Це лише вдруге в історії кубок розігруватимуть чоловічі та жіночі колективи одночасно.
Нагадаємо, Кубок Гампера проводиться з 1966 року на Камп Ноу. Він був створений на честь легендарного засновника, гравця та президента "блаугранас" Жоана Гампера.
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