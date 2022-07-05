Поєдинку за Кубок Гампера все ж бути. "Блаугранас" визначились із візаві.

Цьогоріч опонентами чоловічої та жіночої команд каталонців мали бути колективи з Риму, але вони відмовились від участі. Барселона була змушена екстрено шукати інші варіанти.

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Підопічні Хаві Ернандеса зіграють 7 серпня на Камп Ноу проти мексиканського Пумас, а команда Джонатана Хіральдеса – 23-го з французьким Монпельє на стадіоні Йохана Кройфа. Це лише вдруге в історії кубок розігруватимуть чоловічі та жіночі колективи одночасно.

Нагадаємо, Кубок Гампера проводиться з 1966 року на Камп Ноу. Він був створений на честь легендарного засновника, гравця та президента "блаугранас" Жоана Гампера.

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