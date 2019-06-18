"Найгірший клуб світу" втрутився у боротьбу за Неймара – тролінг дня

Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар став жертвою дотепного жарту від бразильського Ібіса на тлі трансферних чуток.

Бразильський Ібіс жартома запропонував ПСЖ придбати Неймара, передає globoesporte.

ПСЖ готовий продати Неймара, – L’Equipe

"Якщо ніхто не хоче, то ми готові на трансфер Неймара. ПСЖ, проведемо переговори?" – йдеться у твіттері ФК Ібіс. Повідомлення доповнили світлиною з Неймаром у формі команди.

Додамо, що Ібіс має звання "найгіршої команди світу", оскільки у період з 1980 по 1984 роки не здобув жодної перемоги.

Нагадаємо, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі заявив,що не терпітиме зіркову поведінку гравців, і готовий продати бразильського форварда.

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