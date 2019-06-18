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"Найгірший клуб світу" втрутився у боротьбу за Неймара – тролінг дня

11:43 806 Читать на русском
"Найгірший клуб світу" втрутився у боротьбу за Неймара – тролінг дня
Неймар / FOX Sports Asia

Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар став жертвою дотепного жарту від бразильського Ібіса на тлі трансферних чуток.

Бразильський Ібіс жартома запропонував ПСЖ придбати Неймара, передає globoesporte.

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"Якщо ніхто не хоче, то ми готові на трансфер Неймара. ПСЖ, проведемо переговори?" – йдеться у твіттері ФК Ібіс. Повідомлення доповнили світлиною з Неймаром у формі команди.

Додамо, що Ібіс має звання "найгіршої команди світу", оскільки у період з 1980 по 1984 роки не здобув жодної перемоги.

Нагадаємо, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі заявив,що не терпітиме зіркову поведінку гравців, і готовий продати бразильського форварда.

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Теги
Світ Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилія Бразилія Бразилія Трансфери ПСЖ
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