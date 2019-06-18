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"Худший клуб мира" вмешался в борьбу за Неймара – троллинг дня

11:44 224 Читати українською
"Худший клуб мира" вмешался в борьбу за Неймара – троллинг дня
Неймар / FOX Sports Asia

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар стал жертвой остроумного шутки от бразильского Ибица на фоне трансферных слухов.

Бразильский Ибис в шутку предложил ПСЖ приобрести Неймара, передает globoesporte.

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"Если никто не хочет, то мы готовы на трансфер Неймара. ПСЖ, проведем переговоры?" – говорится в твиттере ФК Ибис. Сообщение дополнили фотографией с Неймаром в форме команды.

Добавим, что Ибис имеет звание "худшей команды мира", поскольку в период с 1980 по 1984 годы не одержал ни одной победы.

Напомним, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что не потерпит звездную поведение игроков, и готов продать бразильского форварда.

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Теги
Мир Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилия Бразилия Бразилия Трансферы ПСЖ
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