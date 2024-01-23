Альмерія на своєму офіційному сайті оголосила про оренду хавбека Мілана Луки Ромеро до кінця сезону 2023/24. 19-річний аргентинець став другим посиленням "червоно-білих" у зимове трансферне вікно після сербського захисника Радовановича.

Наставник Альмерії ухильно розкритикував арбітрів матчу з Реалом: "Нас покарають за розмови"

Влітку Мілан заплатив за Ромеро Лаціо 3 млн євро, але в цьому сезоні практично не задіяв його на полі. Він зіграв лише 5 неповних матчів, незважаючи на те, що головний тренер "россонері" Стефано Піолі активно застосовував ротацію складу. У пошуках ігрової практики Ромеро попросився в оренду – і найкращим варіантом виявилася Альмерія.

Влітку 2023 року Ромеро забив Андрію Луніну в товариському матчі, який відбувся в Каліфорнії (США). Реал виграв ту зустріч із рахунком 3:2.

Нагадаємо, що після 21 матчу в Ла Лізі Альмерія замикає турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Реал на останніх хвилинах вирвав скандальну перемогу над Альмерією – Кепа пропустив тричі