Альмерия на своём официальном сайте объявила об аренде хавбека Милана Луки Ромеро до конца сезона 2023/24. 19-летний аргентинец стал вторым усилением "красно-белых" в зимнее трансферное окно после сербского защитника Радовановича.

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Летом Милан подписал Ромеро на правах свободного агента, но в этом сезоне практически не задействовал его на поле. Он сыграл всего лишь 5 неполных матчей, несмотря на то, что главный тренер "россонери" Стефано Пиоли активно применял ротацию состава. В поисках игровой практики Ромеро попросился в аренду, и лучшим вариантом оказалась Альмерия.

Летом 2023 года Ромеро забил Андрею Лунину в товарищеском матче, который состоялся в Калифорнии (США). Реал выиграл ту встречу со счётом 3:2.

Напомним, что после 21 матча в Ла Лиге Альмерия замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.

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