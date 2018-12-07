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Найгарячіша фанатка Динамо стала Співачкою року в Україні і хоче "Попу, як у Кім" – спекотні фото (18+)

12:21 1656 Читать на русском
Найгарячіша фанатка Динамо стала Співачкою року в Україні і хоче "Попу, як у Кім" – спекотні фото (18+)
Настя Каменських

1 грудня в Палаці Спорту у Києві відбулася головна музична премія України "M1 Music Awards".

Неймовірна Настя Каменських стала переможцем одразу у двох номінаціях – "Співачка року" та "Кліп року".

Про свою любов до футболу і київського Динамо:

"Я, як дівчина, дивлюся на футбол зовсім іншими очима. Мені нецікаво дивитися саму гру. Більше захоплює "хвиля" у виконанні вболівальників.

Ловлю кайф від атмосфери на стадіоні. А ще, футболісти – найкрасивіші спортсмени. Я знайома з багатьма світовими футболістами, і наші динамівці їм анітрохи не поступаються!

Я хочу, щоб школа Динамо виховувала багато маленьких футболістів, наших зірочок, які в майбутньому грали б за команду і приносили їй найбільші перемоги!", – розповіла Настя офіційному сайту Динамо.

Футбол 24 зібрав для вас найефектніші фото української поп-діви.

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#chica

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

@nksport_for_you

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Уже совсем скоро, 24 мая состоится грандиозное событие - финал Лиги Чемпионов @uefa_official по женскому футболу Признаюсь, я впервые буду на женском футболе. Но когда понимаю, что такое невероятное событие, как Финал Лиги Чемпионов, состоится в моем родном Киеве... Когда представлю драйв и атмосферу стадиона, тысячи болельщиков, силу и выдержку футболисток - у меня бегут мурашки по коже! Я не пропущу это событие и приглашаю вас! Билетов осталось совсем мало, но вы можете успеть их приобрести. До встречи на стадионе #лч_фіналсереджінок

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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