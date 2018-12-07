Найгарячіша фанатка Динамо стала Співачкою року в Україні і хоче "Попу, як у Кім" – спекотні фото (18+)

1 грудня в Палаці Спорту у Києві відбулася головна музична премія України "M1 Music Awards".

Неймовірна Настя Каменських стала переможцем одразу у двох номінаціях – "Співачка року" та "Кліп року".

Про свою любов до футболу і київського Динамо:

"Я, як дівчина, дивлюся на футбол зовсім іншими очима. Мені нецікаво дивитися саму гру. Більше захоплює "хвиля" у виконанні вболівальників.

Ловлю кайф від атмосфери на стадіоні. А ще, футболісти – найкрасивіші спортсмени. Я знайома з багатьма світовими футболістами, і наші динамівці їм анітрохи не поступаються!

Я хочу, щоб школа Динамо виховувала багато маленьких футболістів, наших зірочок, які в майбутньому грали б за команду і приносили їй найбільші перемоги!", – розповіла Настя офіційному сайту Динамо.

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