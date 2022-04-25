Словенський півзахисник Чорноморця Руді Пожег продовжить кар'єру у Тоболі, повідомляє офіційний сайт казахського клубу.

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28-річний хавбек виступатиме у новій команді до 31 грудня 2022 року.

Пожег перейшов у Чорноморець взимку, підписавши з "моряками" контракт до літа 2023 року і став найкоштовнішим гравцем одеситів (трансферна вартість футболіста на момент трансферу за даними Transfermarkt становила 1 млн євро). Руді не встиг зіграти за Чорноморець у жодному офіційному матчі, однак добре зарекомендував себе на товариському турнірі "Winter Cup".

Нагадаємо, раніше "моряків" покинули Мартін Пєтков, Бека Вачіберадзе, Дуглас Бергквіст, Борислав Цонєв, Вандерсон та Георгій Цітаішвілі.

До слова, Тобол – чинний чемпіон Казахстану. У поточному сезоні після 7-ми турів йде у турнірній таблиці п'ятим, маючи у своєму активі 11 очок.

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