Израильские клубы не хотят ничего слышать о тезисе "спорт вне политики".

Маккаби Хайфа отстранил 30-летнюю полузащиту Диа Сабу, сообщает Marca. Причина – жена игрока, призывавшая в соцсетях к миру между Израилем и Палестиной.

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После вторжения ХАМАС 7 октября Маккаби фактически распустил команду, позволив футболистам действовать по своему усмотрению. Когда пришла пора возвращаться, руководство чемпионов Израиля посоветовало Сабе искать новое место работы, несмотря на действующий контракт до 2028 года. Фанаты "зеленых" не оценили пацифистские настроения жены футболиста.

Саба – израильтянин арабского происхождения. В 2020 году он был первым представителем своей страны, отважившимся выступать в чемпионате ОАЭ. Очевидно, ему снова придется искать новый клуб за пределами родины, где репутация испорчена напрочь. В Маккаби он получал самую большую зарплату на уровне чемпионата Израиля и был самым дорогим игроком по версии Transfermarkt (3,5 млн евро).

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