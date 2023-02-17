"Хочу вам розповісти одну історію. Певний час тому людина, з якою я була у стосунках і яка є батьком мого сина, вирішила відмити свою репутацію і вибрала для цього найщуріший і найбрудніший спосіб – забрати у мене дитину.

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Найнявши адвоката і склавши судовий позов, повний лайна та палиць, абсолютно брехливих і не пов'язаних між собою тупих звинувачень – ніби я веду нічний спосіб життя, не годую дитину, не проводжу з ним час, кудись відлітаю та залишаю його одного (я в літаку була останній раз рік тому). Взагалі він заявив, що мати його дитини, звичайно ж, наркоманка-повія, яка є небезпечною для життя дитини.

Беньямін Вербіч суд програв. А ось лайно, яке з нього вийшло за цей період, залишиться з ним назавжди. Як і репутація, яка не може бути схвалена у світі спорту.

Я хочу звернути увагу керівництва спортивного клубу Панатінаїкос на поведінку вашого підлеглого, яку складно назвати адекватною, а також повідомити, що Беньямін Вербіч буде притягнутий до відповідальності за надання хибних свідчень у суді та підкуп фальшивого "свідка", яка в мене колись намагалася працювати нянькою, але була мною звільнена за куріння (і не тільки цигарок) при дітях (своїх у тому числі). Свідок також буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

Мораль байки: якщо в тебе є небагато грошей і абсолютно немає мізків, то краще витратити їх на дитину чи на благодійність, було б більше користі", – написала Царенко в Instagram.

Нагадаємо, Вербіч виступав за Динамо протягом 2018-2022 років. Другу частину минулого сезону провів у варшавській Легії, а влітку розірвав контракт з киянами і перебрався в Панатінаїкос.

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