Головний польський стадіон у Варшаві буде названо іменем видатного тренера та уродженця Львова Казімєжа Гурського, повідомляє Niezalezna.pl.

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Перейменування буде присвячено до 100-річчя від дня його народження. Урочиста церемонія відбудеться у неділю, 10 жовтня, під час Свята футболу.

Нагадаємо, Гурський народився у Львові у 1921 році і тут розпочав свою футбольну кар’єру. Виступав за львівські команди РКС, Спартак і Динамо. Після вимушеної еміграції у 1945 році Казімєж перейшов до варшавської Легії. Після завершення кар’єри футболіста розпочав тренерську діяльністю. У 1971 році очолив збірну Польщі, з якою у 1974-му став бронзовим призером чемпіонату світу (у 1972-му його команда завоювала золото Олімпіади). Помер Гурський у Варшаві у віці 85 років.

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