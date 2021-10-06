Главный польский стадион в Варшаве будет назван именем выдающегося тренера и уроженца Львова Казимежа Гурского, сообщает Niezalezna.pl.

Утік від війни, виграв золото Олімпіади, об’єднав народи перед Євро-2012: поляку із львівським серцем – 100 років

Переименование будет приурочено к 100-летию со дня его рождения. Торжественная церемония состоится в воскресенье, 10 октября, во время Праздника футбола.

Напомним, Гурский родился во Львове в 1921 году и здесь начал свою футбольную карьеру. Выступал за львовские команды РКС, Спартак и Динамо. После вынужденной эмиграции в 1945 году Казимеж перешел в варшавскую Легию. После завершения карьеры футболиста начал тренерскую деятельностью. В 1971 году возглавил сборную Польши, с которой в 1974-м стал бронзовым призером чемпионата мира (в 1972-м его команда завоевала золото Олимпиады). Умер Гурский в Варшаве в возрасте 85 лет.

"У мене з Еріксеном однаковий діагноз": у футбол потрапив через оголошення в газеті, грав у Петракова, запалює в Харкові