Нещодавно власник Борнмута Білл Фоулі став міноритарним акціонером французького Лор'яна. Клуби вже розпочали тісну співпрацю, зокрема на трансферному ринку. Найближчим часом англійський клуб має оформити трансфер нападника Данго Уаттара, повідомляє Фабріціо Романо.

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За гравцем збірної Буркіна-Фасо, окрім Борнмута, стежать Евертон і Лестер, але ймовірність того, що ці клуби підтримають пропозицію "черріз" у 20 мільйонів фунтів або навіть зроблять кращу, здається малоймовірною. Данго Уаттара – відкриття першого кола чемпіонату Франції. За "мерлуз" в цьому сезоні нападник забив шість голів і віддав п’ять результативних передач.

Нагадаємо, що американський бізнесмен Білл Фоулі з’явився в європейському футболі після того, як викупив Борнмут у російського підприємця Максіма Дьоміна, в грудні 2022 року.

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