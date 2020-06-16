Англійська Прем’єр-ліга не мала морального права не повернутися. Адже на кону – оформлення чемпіонського титулу Ліверпуля.

Сотні мільйонів уболівальників по всьому світу на це дуже довго чекали і чекають. Хтось навіть 30 років. Якщо все піде нормально, то 2 липня на Етіхаді буде чемпіонський коридор для Ліверпуля.

Та навіть без чемпіонства інтриги в АПЛ вистачає. П’ять команд ведуть боротьбу за дві вакантні позиції у зоні Ліги чемпіонів. Зробимо припущення, що все-таки Лестеру вистачить запасу, який команда зараз має, а основна боротьба за четверте місце розгорнеться між грандами – Челсі та Манчестер Юнайтед. А от у боротьбі за виживання краще обійтися без глобальних припущень. Бо там все на дуже тоненького: між п’ятнадцятим і дев’ятнадцятим місцем лише чотири очки.

Словом, найбагатша ліга світу повертається! І разом із Parimatch цю подію можна відмітити по-справжньому, повністю занурившись у світ футболу та святкуючи перемоги разом зі своїми улюбленими командами.

Манчестер Сіті – Арсенал

Ставка: тотал менше 3,5 голів. Коефіцієнт: 1,86

Вже у перший день відновлення АПЛ на нас очікує топ-матч. Арсенал протягом останніх років страшно потерпає від Манчестер Сіті. Та, можливо, цього разу в "канонірів" дійсно з’явився козир – тренер Мікель Артета, який три з половиною роки був головним помічником Гвардіоли в Ман Сіті. Навряд чи Арсенал боротиметься за перемогу, але як мінімум продемонструвати знання протидії шаленій атаці суперника Артета має.

І ще звернемося до статистики: "тотал більше 2,5 голів" ці команди в особистих зустрічах пробивають регулярно, а от "тотал більше 3,5" – значно рідше.

Тоттенгем – Манчестер Юнайтед

Ставка: перемога Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт: 2,55

Хто точно жалкує про карантин, так це Манчестер Юнайтед. Команда була на шаленому ходу. АПЛ, Кубок, Ліга Європи – всюди на команду Сульшера приємно було дивитися. І, схоже, це дійсно тепер саме команда Сульшера, а не сумнівний коктейль роботи попередників.

Потрібно відзначити, що норвезькому фахівцю особливо вдаються матчі проти топ-команд. МЮ двічі переміг Ман Сіті і Челсі, виграв по одному матчу в Лестера і Тоттенгема (других ще не було), а також є однією з лише двох команд, що змогли відібрати очки у Ліверпуля.

А що Тоттенгем? Вся надія на те, що Кейн буде в порядку. Перед карантином "шпори" виглядали дуже кепсько – п’ять поразок і нічия у шести матчах в усіх турнірах.

Евертон – Ліверпуль

Ставка: перемога Ліверпуля з форою -1,5 голи. Коефіцієнт: 2,85

Ліверпуль вилетів з усіх турнірів і тепер може зосередитися не лише на здобутті чемпіонства, а і на встановленні рекорду очок. Причому рекорд може бути, що називається, на віки. За чинного темпу набору очок команда Клоппа фінішує із 107-108 балами (нинішній рекорд утримує Ліверпуль – 100 очок). Цікаво, як буде насправді.

Рестартуватиме Ліверпуль із дербі, яке в Англії називають "дружнім". Ну нема ворожнечі між клубами і фанатами! Але те, що відбувається останніми роками, все одно вже бісить "ірисок": 21 матч вони не можуть виграти в Ліверпуля. Хоча з іншого боку, саме нічия із Евертоном стала вирішальною для Ліверпуля минулого сезону – чемпіоном став Ман Сіті.

Пригадуємо останній кубковий матч між цими командами. Там Евертон навіть проти повністю резервного складу Ліверпуля нічого не зумів зробити і програв 0:1. Тому аналітики Parimatch прогнозують впевнену перемогу неймовірної команди Юргена Клоппа.

У форматі кількох речень про інші матчі: