"Коли з'явилася можливість грати за Візелу, я не вагався. Я дуже щасливий бути тут. Команда підтримує мене, особливо на тренуваннях, і тепер настав час набирати темп і прогресувати. Співпраця з Фабрі Гонсалесом у Карпатах? Я пропрацював з ним тиждень чи два перед своїм трансфером до Луго. Це було недовго, але тепер у нас буде набагато більше часу, щоб краще пізнати одне одного.

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Я – атакувальний крайній захисник, добре захищаюся, але, звичайно, мені є що покращувати. Мало знаю про Португалію. Однак колись приїхав до Іспанії, де нічого не знав, а тепер маю великий досвід. Я добре адаптуюсь у Португалії, тому що я був тут багато разів у відпустці, і футбол схожий скрізь. Я дуже скромний і зроблю все на полі, щоб перемагати, забивати голи і приносити очки команді", – поділився Лебеденко в коментарі O Jogo.

Нагадаємо, іспанський Депортіво нещодавно оголосило про припинення співпраці з Лебеденком. Українець у складі іспанської команди провів 17 матчів та забив один гол.

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