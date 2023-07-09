Як Англія помстилася за Україну, а Трубін відпустив конкурента – революція Саутгейта, історичний бій і питання до Ротаня
9 липня 20:12 - Читать на русском
"Футбол 24" обговорив усі подробиці фінального поєдинку Євро-2023 між Англією та Іспанією, в якому тріумфували "три леви".
завершено
45’ Кертіс Джонс
90+11’ Морган Гіббс-Вайт
Антоніо Бланко 90+10’
45’ Кертіс Джонс
90+10’ Антоніо Бланко
90+11’ Морган Гіббс-Вайт
Головним героєм зустрічі став Джеймс Траффорд, який відбив пенальті на 90+9 та не дозволив Іспанії перевести гру в овертайми. Це дозволило Англії встановити історичне досягнення – виграти в усіх 6 матчах, не пропустивши жодного м'яча на турнірі.
Англія показала приклад Україні, як варто грати про Іспанії – "три леви" відмовились від контролю м'яча та зіграли на контратаках, що дозволило здобути трофей. Про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
Англія стала чемпіоном Європи, обігравши Іспанію – кіпер відбив пенальті на 90+9 і приніс перший титул за 39 років
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