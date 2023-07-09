"Футбол 24" обговорив усі подробиці фінального поєдинку Євро-2023 між Англією та Іспанією, в якому тріумфували "три леви".

Головним героєм зустрічі став Джеймс Траффорд, який відбив пенальті на 90+9 та не дозволив Іспанії перевести гру в овертайми. Це дозволило Англії встановити історичне досягнення – виграти в усіх 6 матчах, не пропустивши жодного м'яча на турнірі.

Англія показала приклад Україні, як варто грати про Іспанії – "три леви" відмовились від контролю м'яча та зіграли на контратаках, що дозволило здобути трофей. Про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Англія стала чемпіоном Європи, обігравши Іспанію – кіпер відбив пенальті на 90+9 і приніс перший титул за 39 років