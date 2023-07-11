"Когда появилась возможность играть за Визелу, я не колебался. Я очень счастлив быть здесь. Команда поддерживает меня, особенно на тренировках, и теперь пришло время набирать темп и прогрессировать. Сотрудничество с Фабри Гонсалесом в Карпатах? Я проработал с ним неделю или две перед своим трансфером в Луго. Это было недолго, но теперь у нас будет намного больше времени, чтобы лучше узнать друг друга.

Украинский защитник нашел новый клуб в Португалии – большое воссоединение с бывшим тренером

Я – атакующий крайний защитник, хорошо защищаюсь, но, конечно, мне есть что улучшать. Мало знаю о Португалии. Однако когда-то приехал в Испанию, где ничего не знал, а теперь имею большой опыт. Я хорошо адаптируюсь в Португалии, потому что я был здесь много раз в отпуске, и футбол похож везде. Я очень скромный и сделаю все на поле, чтобы побеждать, забивать голы и приносить очки команде", – поделился Лебеденко в комментарии O Jogo.

Напомним, испанский Депортиво недавно объявило о прекращении сотрудничества с Лебеденко. Украинец в составе испанской команды провел 17 матчей и забил один гол.

Как Англия отомстила за Украину, а Трубин отпустил конкурента – революция Саутгейта, исторический бой и вопросы к Ротаню