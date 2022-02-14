"Чи зможе Динамо без трансферів стати серйозною силою у Лізі чемпіонів? У команди немає іншого виходу. Брати різний мотлох – сенсу немає. А топових легіонерів підписувати зараз дуже складно. І в плані фінансів, і через те, що українські клуби не стоять першими в черзі.

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І який сенс у цьому всьому? Потрібно робити команду з тих футболістів, які є. Та й у Луческу є мотивація, повірте мені. Він дуже переживав, коли говорили, що в Україні він може працювати, тому що йому створили тут такі умови, що він може підписати будь-якого футболіста. Я з Луческу говорив не один раз, і він завжди запевняв, що готовий працювати в Динамо з тими футболістами, які є. Адже в Динамо дуже хороша молодь.

І ви бачите, що зараз немає якихось незрозумілих кроків в команді – того відправляємо, цього беремо. Він планомірно будує команду, і це набагато триваліший процес, ніж забити склад зірками, позбиравши найкращих. У нас є приклад – Лобановський 11 років будував команду. Покоління футболістів, час, поступове звикання. І в якийсь певний момент цей маховик закрутиться, що Луческу прекрасно розуміє. Мірча вже стільки разів бачив ці миттєві результати, що йому цікавий цей тривалий процес. Чи вистачить йому сил? Я вірю, що вистачить. Те, як він ставиться до всього цього процесу, те, як живе ним.

Зараз вже ніхто не говорить, що Луческу – це людина, яка може працювати лише з найкращими футболістами. Він показав, що при ньому команда вийшла на абсолютно інший рівень. І зараз він робить все, що дозволить команді піднятися на ще вищий рівень. В цьому і є сила тренера", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

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