"Сможет ли Динамо без трансферов стать серьезной силой в Лиге чемпионов? У команды нет другого выхода. Брать разный хлам – смысла нет. А топовых легионеров подписывать сейчас очень сложно. И в плане финансов, и потому, что украинские клубы не стоят первыми в очереди.

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И какой смысл в этом всем? Нужно делать команду из тех футболистов, которые есть. Да и у Луческу есть мотивация, поверьте мне. Он очень переживал, когда говорили, что в Украине он может работать, потому что создали здесь такие условия, что он может подписать любого футболиста. Я с Луческу говорил не раз, и он всегда уверял, что готов работать в Динамо с теми футболистами, которые есть. Ведь у Динамо очень хорошая молодежь.

И вы видите, что сейчас нет каких-то непонятных шагов в команде – этого отправляем, этого берем. Он планомерно строит команду, и это гораздо более длительный процесс, чем забить состав звездами, собрав лучших. У нас есть пример – Лобановский 11 лет строил команду. Поколение футболистов, время, постепенное привыкание. И в какой-то момент этот маховик закрутится, что Луческу прекрасно понимает. Мирча уже столько раз видел эти мгновенные результаты, что ему интересен этот длительный процесс. Хватит ли ему сил? Я верю, что хватит. То, как он относится ко всему этому процессу, то как живет им.

Сейчас уже никто не говорит, что Луческу – это человек, который может работать только с лучшими футболистами. Он показал, что при нем команда вышла на совсем другой уровень. И сейчас он делает все, что позволит команде подняться на более высокий уровень. В этом и есть сила тренера", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

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