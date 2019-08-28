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Навас узгодив умови контракту з ПСЖ, – ЗМІ

22:35 629 Читать на русском
Навас узгодив умови контракту з ПСЖ, – ЗМІ
Кейлор Навас / Фото Marca

Голкіпер Реала Кейлор Навас близький до переїзду в Париж.

Кейлор Навас найближчим часом стане гравцем ПСЖ, повідомляє La Nacion.

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За інформацією видання, 32-річний воротар узгодив з парижанами усі деталі особистого контракту. Вже 29 серпня гравець Реала пройде медобстеження у столиці Франції.

Мадридці за Кейлора отримають близько 10 млн євро. До королівського клубу голкіпер приєднався у 2014-му, перейшовши з Леванте.

В минулому сезоні Прімери Навас провів 10 матчів та пропустив 8 голів.

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ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери Трансфери ПСЖ Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Кейлор Навас Кейлор Навас
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