Навас узгодив умови контракту з ПСЖ, – ЗМІ

Голкіпер Реала Кейлор Навас близький до переїзду в Париж.

Кейлор Навас найближчим часом стане гравцем ПСЖ, повідомляє La Nacion.

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За інформацією видання, 32-річний воротар узгодив з парижанами усі деталі особистого контракту. Вже 29 серпня гравець Реала пройде медобстеження у столиці Франції.

Мадридці за Кейлора отримають близько 10 млн євро. До королівського клубу голкіпер приєднався у 2014-му, перейшовши з Леванте.

В минулому сезоні Прімери Навас провів 10 матчів та пропустив 8 голів.

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