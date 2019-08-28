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Навас согласовал условия контракта с ПСЖ, – СМИ

22:35 163 Читати українською
Навас согласовал условия контракта с ПСЖ, – СМИ
Кейлор Навас / Фото Marca

Голкипер Реала Кейлор Навас близок к переезду в Париж.

Навас в ближайшее время станет игроком ПСЖ, сообщает La Nacion.

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По информации издания, 32-летний вратарь согласовал с парижанами все детали личного контракта. Уже 29 августа игрок Реала пройдет медобследование в столице Франции.

Мадридцы за Кейлора получат около 10 млн евро. К королевскому клубу голкипер присоединился в 2014-м, перейдя с Леванте.

В прошлом сезоне Примеры Навас провел 10 матчей и пропустил 8 голов.

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