Хоча французькі ЗМІ сумнівалися, що перехід встигнуть завершити до закриття трансферного вікна, Кейлор Навас таки став гравцем Ноттінгем Форест, повідомляє офіційний сайт "лісників".

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Досвідчений голкіпер перебрався із ПСЖ на правах оренди до кінця сезону. Ноттінгему терміново знадобився новий голкіпер через травму Діна Хендерсона. Це чергове поповнення для клубу, який після виходу в АПЛ здійснив уже понад два десятки трансферів.

Відтак, Кейлор Навас отримає можливість стабільно грати, адже в ПСЖ він повністю програв конкуренцію Джанлуїджі Доннаруммі. У нинішньому сезоні 36-річний голкіпер зіграв за парижан лише два матчі – обидва в Кубку Франції.

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