Лідер збірної Марокко Хакім Зієш не зможе пограти у столиці Франції як мінімум до кінця поточного сезону.

29-річний вінгер вчора, 31 січня, прибув у Париж задля завершення трансферу на правах оренди з Челсі. Проте в останню мить перехід зірвався, інформує журналіст Ніколо Скіра.

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Головна проблема була у документах, які "сині" не змогли надіслати вчасно. Зієш повернеться у Лондон і шукатиме інші варіанти. Він все ще може покинути Челсі, адже у його оренді зацікавлені кілька турецьких клубів.

Раніше його пов'язували із переходами в Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Барселону, Мілан та Рому, але трансферні вікна вже зачинені.

До слова, Хакім не вважається гравцем основного складу лондонців. Цьому сезону він провів за них 15 неповних матчів, у яких відзначився одним асистом.

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