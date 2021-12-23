"Натякнули, що Зеленський хоче, щоб хтось зайнявся Чорноморцем": Болотніков – про зміну власника одеського клубу
Журналіст Сергій Болотніков розкрив деякі деталі зміни власників одеського Чорноморця.
"Клімов формально залишиться власником Чорноморця як мінімум до кінця цього сезону. Не можуть все це нормально оформити за документами. Я так розумію, що проблема з об'єктами, оскільки вони закладені. Де-факто Кауфман фінансуватиме клуб.
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Нам відомо, що на 2022 рік планується витратити 5 млн доларів, не менше. Ці гроші підуть на закриття боргів, формування команди для Григорчука зараз. Що мене напружує у всій цій історії, так це щирість Кауфмана. Зеленський мало не дає команди, щоб у кожному великому місті був футбольний клуб. Кауфману натякнули, що Зеленський хоче, щоби хтось зайнявся Чорноморцем. Кауфман це зробив.
Є великі сумніви щодо його щирості. Він не розуміється у футболі. Якщо ти робиш це як послугу, щоб сподобатися президенту, то і розвиток клубу буде х*****м", – розповів Болотніков у програмі ТаТоТаке.
Нагадаємо, одеський клуб планує провести великі зміни як у керівництві, так і на тренерській лаві – в Одесу сватають екс-тренера "моряків" Романа Григорчука.