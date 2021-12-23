"Клімов формально залишиться власником Чорноморця як мінімум до кінця цього сезону. Не можуть все це нормально оформити за документами. Я так розумію, що проблема з об'єктами, оскільки вони закладені. Де-факто Кауфман фінансуватиме клуб.

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Нам відомо, що на 2022 рік планується витратити 5 млн доларів, не менше. Ці гроші підуть на закриття боргів, формування команди для Григорчука зараз. Що мене напружує у всій цій історії, так це щирість Кауфмана. Зеленський мало не дає команди, щоб у кожному великому місті був футбольний клуб. Кауфману натякнули, що Зеленський хоче, щоби хтось зайнявся Чорноморцем. Кауфман це зробив.

Є великі сумніви щодо його щирості. Він не розуміється у футболі. Якщо ти робиш це як послугу, щоб сподобатися президенту, то і розвиток клубу буде х*****м", – розповів Болотніков у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, одеський клуб планує провести великі зміни як у керівництві, так і на тренерській лаві – в Одесу сватають екс-тренера "моряків" Романа Григорчука.

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