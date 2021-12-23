"Климов формально останется владельцем Черноморца как минимум до конца этого сезона. Не могут все это нормально оформить по документам. Я так понимаю, что проблема с объектами, поскольку они заложены. Де-факто Кауфман будет финансировать клуб.

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Нам известно, что на 2022 год планируется потратить 5 млн долларов, не меньше. Эти деньги пойдут на закрытие долгов, формирование команды для Григорчука сейчас. Что меня напрягает во всей этой истории, так это искренность Кауфмана. Зеленский чуть ли не отдает команды, чтобы в каждом большом городе был футбольный клуб. Кауфману намекнули, что Зеленский хочет, чтобы кто-нибудь занялся Черноморцем. Кауфман это сделал.

Есть большие сомнения в его искренности. Он не разбирается в футболе. Если ты делаешь это как услугу, чтобы понравиться президенту, то и развитие клуба будет х****м", – рассказал Болотников в программе ТаТоТаке.

Напомним, одесский клуб планирует провести большие изменения как в руководстве, так и на тренерской скамье – в Одессу сватают экс-тренера "моряков" Романа Григорчука.

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