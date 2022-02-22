Національна поліція України відкрила провадення щодо несплати комісійних та агентських з боку данського Копенгагена під час трансферу півзахисника Шахтаря Давида Хочолави, повідомляє Ekstra Bladet.

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Скандал щодо переходу грузинського хавбека виник ще у вересні 2021 року. Тоді вже екс-директору Копенгагена з футбольних операцій та міжнародних відносин Даніелю Роммедалю висувались відповідні претензії від українських юристів на чолі з колишнім заступником міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергієм Ніжинським. Запити представників Феміди були повністю проігноровані. Як наслідок, після звернення до правоохоронних органів Шевченківський районний суд Києва постановив, що справа має бути розслідувана поліцією.

Вимоги української сторони наступні: оштрафувати Копенгаген і самого Роммедаля, затримати останнього Інтерполом, а рахунки данського клубу арештувати.

Нагадаємо, Хочолава перейшов у Копенгаген у липні 2021 року – "гірники" отримали за трансфер грузина 2,5 млн євро. У поточному сезоні Давид провів за данців 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

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