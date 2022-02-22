Национальная полиция Украины открыла производство из-за неуплаты комиссионных и агентских со стороны датского Копенгагена во время трансфера полузащитника Шахтера Давида Хочолавы, сообщает Ekstra Bladet.

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Скандал относительно перехода грузинского хавбека возник еще в сентябре 2021 года. Тогда уже экс-директору Копенгагена по футбольным операциям и международным отношениям Даниэлю Роммедалю выдвигались соответствующие претензии от украинских юристов во главе с бывшим заместителем министра социальной политики Украины по европейской интеграции Сергеем Нежинским. Запросы представителей Фемиды были полностью проигнорированы. Как следствие, после обращения в правоохранительные органы Шевченковский районный суд Киева постановил, что дело должно быть расследовано полицией.

Требования украинской стороны следующие: оштрафовать Копенгаген и самого Роммедаля, задержать последнего Интерполом, а счета датского клуба арестовать.

Напомним, Хочолава перешел в Копенгаген в июле 2021 года – "горняки" получили за трансфер грузина 2,5 млн евро. В текущем сезоне Давид провел за датчан 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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