Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився емоціями від перемоги над Ісландією (2:1) та виходу на Євро-2024.

– Дуже важлива перемога, але надто складним виявився поєдинок. Як ви його відчували?

– Почнемо з того, що цей матч не міг бути якимось прохідним, всі чудово розуміли, що це за гра, що за суперник. Тому ми цього очікували.

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Але, знову ж таки, повертаємося до того, що починаємо, напевно, грати на всі 100-120 відсотків після того, як пропускаємо. Я думаю, що нам потрібно так починати грати з 0:0. Але важливо – це кінцевий результат, звісно.

– Які емоції вирували в роздягальні після поєдинку? Поділіться, як атмосфера?

– Позитивні емоції. Відсвяткували, послухали головного тренера, Андрія Миколайовича, зробили фото і все. Далі – клубні справи. Вже потім будемо готуватися до Євро. Це найголовніше.

– В моменті з голом Альберта. Чи очікували ви удару? Я думаю, розбирали, що пішло не так. Чи не дограли захисники трошки, і не встигли ви вже виручити.

– Там трохи сумбур був. Він сам опинився між 3-4 гравців, якось пробив, було велике скупчення. Трохи не дограли в пресингу, намагалися блокувати, не було видно добре м'яча. Такий сумбур. В цілому я вважаю, що ми не маємо права пропускати такі голи.

– Перший сейв зробили – додало впевненості?

– Кожна гарно виконана дія додає впевненості, – цитує Луніна Tribuna.

Нагадаємо, збірна України вже чотири матчі поспіль вириває перемоги, поступаючись у рахунку. Раніше "синьо-жовті" під керівництвом Реброва врятувались у матчах з Північною Македонією (3:2 після 0:2), Мальтою (3:1 після 0:1), Боснією і Герцеговиною (2:1 після 0:1) та Ісландією (2:1 після 0:1).

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