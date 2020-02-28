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БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ГЕНТ - РОМА

Наставник Бенфіки після поразки Шахтарю: Жоден тренер не може сховатись від смерті, податків і звільнення

10:39 25
Наставник Бенфіки після поразки Шахтарю: Жоден тренер не може сховатись від смерті, податків і звільнення
Бруно Лаге / Tribuna Exspresso

Головний тренер Бенфіки Бруно Лаге підсумував виступ своєї команди у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

"У перші 60-70 хвилин ми робили те, що мали робити. Здавалося, що три голи дозволять нам пройти далі. Ми контролювали м'яч, змушували гравців Шахтаря багато бігати і довели свою перевагу до рахунку 3:1. Шкода, що вони так швидко відповідали після нашого першого і третього гола. Але ми самі дали їм шанс.

Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Гравці завжди роблять те, що я прошу, тому відповідальність на мені. Ми повинні були контролювати гру, контролюючи м'яч, а не віддавати його.

В житті тренера є три речі, від яких неможливо сховатись: смерть, податки і звільнення. Таке наше тренерське життя", – цитує Лаге O Jogo.

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