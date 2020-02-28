Наставник Бенфики после поражения Шахтеру: Ни один тренер не может спрятаться от смерти, налогов и увольнения

Главный тренер Бенфики Бруно Лаге подытожил выступление своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

"В первые 60-70 минут мы делали то, что должны были делать. Казалось, что три гола позволят нам пройти дальше. Мы контролировали мяч, вынуждали игроков Шахтера много бегать и довели свое преимущество до счета 3:1. Жаль, что они так быстро отвечали после нашего первого и третьего гола. Но мы сами дали им шанс.

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Игроки всегда делают то, что я прошу, поэтому ответственность на мне. Мы должны были контролировать игру, контролируя мяч, а не отдавать его.

В жизни тренера есть три вещи, от которых невозможно спрятаться: смерть, налоги и увольнения. Такая наша тренерская жизнь", – цитирует Лаге O Jogo.

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