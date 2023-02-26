Голкіпер Атлетіко Ян Облак висловив обурення після матчу проти Реала у 23 турі Ла Ліги.

Мадридське дербі завершилось внічию (1:1). Після зустрічі не вщухають суперечки щодо вилучення Анхеля Корреа на 64 хвилині матчу. Ян Облак вважає, що головний арбітр помилився.

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"Кожен бачив повтор епізоду, і у кожного своя думка. В останніх п'яти дербі в нас завжди є вилучення. Можливо, наступний матч ми почнемо вдесятьох", – цитує голкіпера Атлетіко Marca.

Нагадаємо, що Корреа отримав червону картку за удар ліктем захисника Реала Антоніо Рюдігера. Керівництво Атлетіко вважає, що фол був максимум на жовту.

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