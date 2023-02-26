Голкипер Атлетико Ян Облак выразил негодование после матча против Реала в 23-м туре Ла Лиги.

Мадридское дерби завершилось вничью (1:1). После встречи не утихают споры в отношении удаления Анхеля Корреа на 64 минуте матча. Ян Облак считает, что главный арбитр ошибся.

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"Каждый видел повтор эпизода, и у каждого свое мнение. У последних пяти дерби у нас всегда есть удаление. Возможно, следующий матч мы начнем вдесятером", – цитирует голкипера Атлетико Marca.

Напомним, что Корреа получил красную карточку за удар локтем защитника Реала Антонио Рюдигера. Руководство Атлетико считает, что фол был максимум на желтую.

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