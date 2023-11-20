Півзахисник Барселони Гаві не допоможе каталонцям протягом тривалого періоду часу. Травма, отримана в матчі Іспанія – Грузія, виявилися серйозною.

Барселона на своєму офіційному сайті повідомила, що у Гаві виявили повний розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна та травму зовнішнього меніска.

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Найближчими днями хавбека прооперують, після чого стануть відомі більш точні терміни відновлення. Попередній огляд встановив, що Гаві може пропустити від 7 до 9 місяців. Таким чином, зірка Барселони пропустить решту матчів групового етапу Ліги чемпіонів і плей-оф турніру, якщо каталонці туди проб'ються. Півзахисник пропустить навіть Євро-2024, яке відбудеться влітку 2024-го.

До слова, Гаві зіграв у 15 матчах за Барселону в сезоні 2023/24, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом.

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