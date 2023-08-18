"Те, що сталося сьогодні, некрасиво і несправедливо. Ми були кращими в обох іграх. Ми створили моменти, але удача відвернулася від нас.

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Гра йшла так, як ми хотіли, але поганий газон і гол на 85-й хвилині нам усе зламали. Ми знали рівень суперника, і знали, як йому протистояти – ми вели гру так, як хотіли, створюючи моменти і контролюючи темп. В додатковий час могли забити, адже в нас були всі шанси для цього. На жаль, нас вибили по пенальті.

Думаю те, що сталося після фінального свистка – ганьба для такого великого клубу. Я маю на увазі гравців Динамо, які побігли святкувати перемогу перед нашими фанатами. Ми виступаємо проти насильства, але така реакція від суперника не прикрашає їх. Ганьба тому, що сталося", – цитує Терзіса Gazzetta.

Нагадаємо, кияни у матчі-відповіді здолали Аріс з рахунком 2:1 (перший поєдинок завершився мінімальною перемогою греків). Додатковий час голів не приніс, а у серії пенальті точнішими були саме підопічні Луческу. Після фінального свистка гравці Динамо вирішили відсвяткувати прохід у наступний раунд перед грецькими трибунами, потроливши їх, таким чином, за провокативні банери проти полку "Азов".

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