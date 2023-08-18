"То, что произошло сегодня, некрасиво и несправедливо. Мы были лучшими в обеих играх. Мы создали моменты, но удача отвернулась от нас.

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Игра шла так, как мы хотели, но плохой газон и гол на 85-й минуте нам все сломали. Мы знали уровень соперника, и знали, как ему противостоять – мы вели игру так, как хотели, создавая моменты и контролируя темп. В дополнительное время могли забить, ведь у нас были все шансы для этого. К сожалению, нас выбили по пенальти.

Думаю то, что произошло после финального свистка – позор для такого большого клуба. Я имею в виду игроков Динамо, которые побежали праздновать победу перед нашими фанатами. Мы выступаем против насилия, но такая реакция от соперника не красит их. Позор тому, что произошло", – цитирует Терзиса Gazzetta.

Напомним, киевляне в ответном матче одолели Арис со счетом 2:1 (первый поединок завершился минимальной победой греков). Дополнительное время голов не принесло, а в серии пенальти точнее были именно подопечные Луческу. После финального свистка игроки Динамо решили отпраздновать проход в следующий раунд перед греческими трибунами, потроллив их, таким образом, за провокационные баннеры против полка "Азов".

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