"Сподіваюся, що завтра команди покажуть змістовний футбол. Ми розуміємо, що Україна прагне лише перемоги, але, як і команда Фінляндії, ми не збираємося робити господарям подарунків.

"Себе в образу не дамо": голкіпер Казахстану знайшов недолік у грі збірної України

Порівняно з матчем проти Франції ми плануємо зробити деяку ротацію, адже дуже важко зіграти два поспіль поєдинки на високому рівні тими самими футболістами. Утім, остаточне рішення щодо складу будемо ухвалювати вже завтра.

Так, ми зіграли в цьому циклі на гру менше за українців, але я не бачу особливої нашої переваги. Більше того, можливо, саме ще одного матчу Казахстану не вистачило, щоб відчути впевненість у своїх силах", – цитує Байсуфінова офіційний сайт УАФ.

"Україні треба відіграти, як Франція": Грозний – про Казахстан, втраченого де Брюйне та "головоломку" від Шевченка