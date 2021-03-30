"На завтрашній матч ми налаштувалися дуже серйозно. Готові на всі 100 відсотків. Сьогодні ще буде передматчеве тренування.

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Збірна України – дуже добротна команда. Ми це розуміємо. Але себе в образу теж не дамо. Думаю, гра буде дуже цікава. Відбитий пенальті Мбаппе? Можливо, впевненості і додалося.

Чи дивився матч України та Фінляндії? Я дивився огляд, як грала збірна України. Який зробив висновок? Хороша команда зі своїм стилем гри. Багато молодих хлопців грає, намагаються щось довести. Не все їм вдається, але це футбол", – підкреслив Мокін на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, вже завтра на команду Андрія Шевченка очікує поєдинок із Казахстаном. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 21:45.

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