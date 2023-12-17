"Йому було дуже складно працювати після, без перебільшення, легендарного тренера в історії Вереса Юрія Вірта, якого вболівальники дуже любили.

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Все ж, саме під його керівництвом Верес пробився в УПЛ, потім врятувався від вильоту. Тож кожне рішення Лавриненка вболівальники порівнювали з тим, як раніше вчиняв у схожій ситуації Вірт. Повірте, такий психологічний тиск витримати було нелегко, особливо, коли врахувати, що практично зі старту Верес опинився серед аутсайдерів.

З мого боку було б некоректно коментувати, чому під орудою Лавриненка Верес частіше розчаровував, хоча в селекційній роботі йому йшли назустріч. Можливо, гірше від очікуваного зіграли ті футболісти, яких він запрошував. Я вважаю, що Лавриненко – грамотний тренер і він дуже хотів, щоб Верес лише перемагав", – сказав Шандрук у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Лавриненко очолив Верес у червні 2023 року і встиг провести на чолі рівнян 18 матчів – 3 перемоги, 6 нічиїх та 9 поразок. Команда вилетіла на стадії 1/8 фіналу Кубка України від Шахтаря, а в чемпіонаті йде на передостанньому місці. До Вереса Лавриненко 8 років очолював Інгулець.

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