"Ему было очень сложно работать после, без преувеличения, легендарного тренера в истории Вереса Юрия Вирта, которого болельщики очень любили.

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Все же, именно под его руководством Верес пробился в УПЛ, затем спасся от вылета. Поэтому каждое решение Лавриненко болельщики сравнивали с тем, как раньше поступал в похожей ситуации Вирт. Поверьте, такое психологическое давление выдержать было нелегко, особенно, если учесть, что практически со старта Верес оказался среди аутсайдеров.

С моей стороны было бы некорректно комментировать, почему под руководством Лавриненко Верес чаще разочаровывал, хотя в селекционной работе ему шли навстречу. Возможно, хуже ожидаемого сыграли те футболисты, которых он приглашал. Я считаю, что Лавриненко – грамотный тренер и он очень хотел, чтобы Верес только побеждал", – сказал Шандрук в комментарии Sport.ua.

Напомним, Лавриненко возглавил Верес в июне 2023 года и успел провести во главе ровенчан 18 матчей – 3 победы, 6 ничьих и 9 поражений. Команда вылетела на стадии 1/8 финала Кубка Украины от Шахтера, а в чемпионате идет на предпоследнем месте. До Вереса Лавриненко 8 лет возглавлял Ингулец.

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