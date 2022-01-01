Юний футболіст із системи Порту Афонсо Бріто працював болбоєм на матчі проти Бенфіки і допоміг своїй команді перемогти. Хлопчик надав можливість гравцям "драконів" швидко вкинути аут і розвинути першу гольову атаку.

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Після гри внесок Афонсо відзначив навіть головний тренер Порту Сержіу Консейсау: "Болбої – це частина гри Порту. Вони допомагають нам у потрібний момент. Цим швидким вкиданням ауту ми змогли застати зненацька суперника і забити гол. Це похвально.

Мені подобається, що наші болбої відчувають такі моменти. Я його вітаю, він зробив свій внесок у перемогу. Після матчу я подякував йому. Він виступає за юнацьку команду, і я сподіваюся, що свого часу він вийде на поле у складі головної команди Порту".

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