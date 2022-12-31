Капітана Бенфіки знудило прямо посеред матчу з Порту – огидне відео
20:30 - Читать на русском
Захисник Бенфіки Ян Вертонген був не у оптимальному стані, але відіграв повний матч.
Напередодні "орли" вдруге за тиждень програли принциповому супернику. Хоча Роман Яремчук забив, але Порту відзначився тричі.
Яремчук забив, змарнував супермомент і став жертвою обставин – Бенфіка програла Порту, отримавши черговий удар
Можливо, однією з причини такого результату стало погане самопочуття Яна Вертонгена. В одному із епізодів камери вловили, як капітана Бенфіки знудило прямо на полі. Цікаво, що бельгієць відіграв усі 90 хвилин матчу.
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