Захисник Бенфіки Ян Вертонген був не у оптимальному стані, але відіграв повний матч.

Напередодні "орли" вдруге за тиждень програли принциповому супернику. Хоча Роман Яремчук забив, але Порту відзначився тричі.

Яремчук забив, змарнував супермомент і став жертвою обставин – Бенфіка програла Порту, отримавши черговий удар

Можливо, однією з причини такого результату стало погане самопочуття Яна Вертонгена. В одному із епізодів камери вловили, як капітана Бенфіки знудило прямо на полі. Цікаво, що бельгієць відіграв усі 90 хвилин матчу.