Юный футболист из системы Порту Афонсо Брито работал болбоем на матче против Бенфики и помог своей команде победить. Мальчик предоставил возможность игрокам "драконов" быстро вбросить аут и развить первую голевую атаку.

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После игры вклад Афонсо отметил даже главный тренер Порту Сержиу Консейсау: "Болбои – это часть игры Порту. Они помогают нам в нужный момент. Этим быстрым вбрасыванием аута мы смогли застать врасплох соперника и забить гол. Это похвально.

Мне нравится, что наши болбои чуствуют такие моменты. Я его поздравляю, он внес свой вклад в победу. После матча я поблагодарил его. Он выступает за юношескую команду, и я надеюсь, что в свое время он выйдет на поле в составе главной команды Порту".

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