Головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко розповів про трансферну спроможність київського клубу, від якої безпосередньо будуть залежати результати команди.

"Зараз рано про це говорити, але ми б хотіли загалом закріпитись в УПЛ. Хочемо притертись у лізі найсильніших. А потім уже можна говорити про серйозні завдання.

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Чи зможе Оболонь до кінця трансферного вікна підписати нових футболістів? Просто так нікого не хочеться брати. Новачок повинен підходити під наші вимоги. Враховуючи наш бюджет, гадаю, що є мало гравців, які можуть нам допомогти", – сказав Іващенко у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, напередодні Оболонь у київському дербі продемонструвала дуже достойну гру проти Динамо, однак поступилась з рахунком 2:4. Після 2-х турів "пивовари" у турнірній таблиці УПЛ йдуть дев'ятими.

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