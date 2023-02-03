"Я – головний тренер, тому не надто втручаюся у справи трансферного дедлайну. Я був зосереджений на тренуванні й підготовці команди до Фулхема. Я нічого не контролював у той момент. Дізнався про перехід Енцо лише тоді, коли це вже було завершено.

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Моя іспанська не надто хороша, як і англійська Енцо Фернандеса, але ми собі дамо раду. Він – дивовижний хлопець, з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним. Зієш? Він повернувся та тренувався зранку. Хакім – професіонал, він розуміє ситуацію.

Я не турбуюся через великий склад. Це неймовірно, але водночас є великим випробуванням для мене та персоналу. У нас багато гравців, тому нам потрібно створити умови для здорової конкуренції. Зіграти можуть лише 11 – воно є так, як є. Якщо ви витрачаєте гроші, то з’являється додатковий шум. Ресурси – це одна справа, але потрібно ухвалювати правильні рішення.

Чілвел, Ріс Джеймс, Стерлінг та Лофтус-Чік вже у складі, але вони не готові грати усі 90 хвилин. Фофана повернеться наступного тижня", – наводить слова Поттера Football.London.

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