"Зробили все, щоб цього не сталося. Мені сумно, що я втратив гравця, але у мене чисте сумління, що я зробив найкраще для Бенфіки. Енцо не виявляв бажання залишатися в клубі. Ми боялися, що хтось порушить пункт про клаусулу. Намагалися вмовити гравця продовжити контракт з підвищенням зарплатні, але пропозиція для Енцо від Челсі була для нас нездійсненною.

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З того моменту, як Енцо зрозумів, що має клаусулу в контракті, він був непоступливим. Ми наполягали, але гравець навіть не виявив готовності продовжувати грати за Бенфіку. Я запропонував Челсі відкласти трансфер до літа за нижчою ціною. Гравець, незважаючи на це, не хотів продовжувати працювати в Бенфіці.

Гравець, який має можливість не втратити у зарплатні та отримати солідний контракт з іншим клубом, і при цьому не хоче продовжувати роботу, ніколи не зможе залишитися в Бенфіці. Цей гравець більше не міг увійти до роздягальні. Я сподівався, що Енцо захоче битися разом з нами за чемпіонський титул. Коли я зрозумів, що він цього не хоче, я також не хотів, щоб він знову надягав футболку Бенфіки.

У нас (це також стосується молодіжної команди) є лише гравці, які пишаються тим, що носять форму Бенфіки. Відданість полягає в тому, щоб не бити в груди, коли це тобі зручно. Відданість – це те, що ми зробили в Ароуці (розгромна перемога з рахунком 3:0), – наводить слова Руя Кошти bwin portugal.

Нагадаємо, за 22-річного аргентинця Челсі заплатив 121 мільйон євро. Ця сума може зрости до 130 млн з урахуванням бонусів, що зробить Енцо найдорожчим підписанням в історії АПЛ.

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